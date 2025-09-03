俳優の清水尋也容疑者（２６）が麻薬取締法違反の容疑で警視庁に逮捕されたことが３日、分かった。清水容疑者は、公式ＨＰによると、映画「渇き。」「ソロモンの偽証」「ちはやふる上の句・下の句・結び」など話題作に出演。最近も「東京リベンジャーズ」「リボルバー・リリー」などの映画にも出演していた。テレビドラマでもＴＢＳ系「海に眠るダイヤモンド」「ＥｙｅＬｏｖｅＹｏｕ」など、話題作に登場。現在も松本潤