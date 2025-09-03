他人を装い英語能力試験「ＴＯＥＩＣ」を受験したとして、中国籍の男が逮捕された事件で、警視庁は３日、別の試験でも替え玉受験をしたとして、京都大大学院２年の被告（２７）（公判中）を有印私文書偽造・同行使容疑で再逮捕した。逮捕は５回目。発表によると、被告は４月２０日、東京都豊島区のＴＯＥＩＣ試験会場で、解答用紙の氏名欄に別人の名前を記載した疑い。調べに黙秘している。会場は郵便番号を基に振り分けられ