俳優の清水尋也が８月８日、ＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。母子家庭の母が２１歳で病死していたことを明かした。清水は日曜劇場「１９番目のカルテ」に出演中。他にも日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」でも炭鉱長の息子で、土屋太鳳演じる百合子と結ばれた賢将を演じたのは記憶に新しい。抜群のスタイルに、独特の存在感がある若手のホープだが、俳優の兄が出演する映画の試写会でスカウトされ俳優の道へ。母子家庭