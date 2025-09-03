ワカモノリサーチ社がこのほど、現役高校生472人に対して「焼肉で一生その部位しか食べられないとしたらどの部位を選びますか？」というアンケートを実施。その結果、圧倒的な得票数で「タン」が1位に輝いた。 【調査結果】高校生に聞くと１位＆２位が圧倒的でした 1位の「タン」には、約半数の「48.9%」が投票。回答した若者からは「脂が少ない」「あっさりしている」「食べやすい」などの意見が多く集まった。