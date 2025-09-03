「パドレス−オリオールズ」（２日、サンディエゴ）パドレスのダルビッシュ有投手が先発し、初回１死でジャクソンに左越え先制ソロを被弾した。その後２死球と１四球で２死満塁のピンチを招いたが、リベラを見逃し三振に仕留めて切り抜けた。ダルビッシュは８月２２日・ドジャース戦以来となる今季４勝目をかけて登板。前回同２７日・マリナーズ戦は４回４安打４失点で４敗目を喫した。これまでメジャーで１１３勝のダルビ