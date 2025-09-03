【MLB】カブス 4ー3 ブレーブス（9月2日・日本時間3日／シカゴ）【映像】今永、鮮やか牽制アウトで走者一歩も動けず（実際の様子）カブスの今永昇太投手が日本時間2日、本拠地で行われたブレーブス戦に先発登板。6回78球5安打3失点で7月30日以来、約1か月ぶりとなる今季9勝目を挙げた。2被弾も自身を助ける守備や打たせて取る粘りの投球で待望の勝ち星を掴んだ。8月28日の前回登板では5試合連続クオリティ・スタート（QS、6回