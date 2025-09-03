おしゃべりビーグル犬のジュードが、留守番中に音楽を嗜む方法を覚えた。カリフォルニア州ロサンゼルスに住むオスのジュードは、人間がすることを自分でできるよう訓練されており、AmazonのAlexaでプレイリストを再生することも朝飯前だという。 【写真】ジュード君、キリリまじ賢そうなお顔 ジュードが自身で音楽をかける動画と共に、飼い主のミシェル・マロッタさんはインスタグラムにこ