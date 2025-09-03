9月3日、元モーニング娘。の譜久村聖がInstagramを更新。同期である生田衣梨奈との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】『愛ガキLIVE2025』を鑑賞した際の記念SHOTも公開譜久村は、自身のInstagramアカウントにて、「汐留で撮影した日」とコメントすると、自分は黒の、生田は白のファッションで、顔を寄せ合った2ショットを披露。この投稿に対し、ファンからは、「ぽんぽん最高！！」「ビジュ良い」「最強可愛い」「美人