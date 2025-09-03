〈「裸の写真も撮られました」少女の体にアザを残しただけじゃない…《埼玉県・女子高生強姦事件》彼女の人生をメチャクチャにした犯人の“驚きの正体”（平成27年）〉から続く2015（平成27）年におきた凶悪犯罪。18歳の女子高生を強姦した犯人は、なんと現役の警察官だった。男はなぜそんな暴挙に出たのか？事件の顛末をお届けする。なおプライバシー保護の観点から本稿の登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初か