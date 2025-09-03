大谷の46号は衝撃の打球速度だった(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場し、1−4で迎えた3回一死の第2打席で7戦ぶりの46号ソロを放つなど、5打数3安打2打点1得点と活躍。しかし、チームは7−9で敗れた。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ2番手で登板した新人右腕バッバ・チャンドラーの159キロの直球を捉え、右翼席へ弾丸ライナー