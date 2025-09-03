菅田将暉さんら豪華俳優陣の登場に、渋谷が騒然としました。2日正午、渋谷のパルコ前にできた人だかり。その中心にいたのは、俳優の菅田将暉さん（32）、二階堂ふみさん（30）、神木隆之介さん（32）です。三谷幸喜さんが脚本を手掛ける10月スタートの新ドラマに出演する3人が、ドラマの情報が掲載された号外を街の人に直接配布しました。サプライズに渋谷の街は騒然。号外を配布する貴重な初体験に、出演者は…。菅田将暉さん：「