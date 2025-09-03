赤福は、羽田空港第1ターミナルと第2ターミナルに、期間限定店舗を9月12日から24日まで出店する。普段は東京都内では販売していない「伊勢名物 赤福」の定番商品に加え、同社が手掛ける菓子店「五十鈴茶屋」の商品を取り扱う。販売商品の一例は、「赤福餅」（12個入）、「白餅黒餅」（8個入）、「赤福水ようかん」、「おかげ犬サブレ」（6枚入）、「餅どらやき」など。場所は第1ターミナル2階マーケットプレイス、第2ターミナル2階