かつて細貝萌氏もプレーしたドイツの強豪レヴァークーゼン。今シーズンに就任したばかりのオランダ人のエリック・テンハフ新監督をわずか3試合で解任した。55歳のテンハフ監督は、アヤックスで名をあげると、2022年〜2024年までは名門マンチェスター・ユナイテッドを指揮した人物。レヴァークーゼンはDFBポカール（ドイツカップ）で格下ゾネンホフ・グロスパッハに4-0で勝利したものの、ホッフェンハイムとのブンデスリーガ開幕戦