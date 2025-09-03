リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、フランス代表FWウーゴ・エキティケなど新たに加入した選手たちとのプレーについて語った。2日、イギリス紙『ミラー』がコメントを伝えている。今夏の移籍市場でリヴァプールに加入したエキティケは、これまで主にセンターフォワードとしてリーグ戦3試合すべてに先発出場し、2ゴール1アシストを記録するなど同クラブのリーグ戦3連勝に貢献している。一方で、サラー