JRAの騎手を養成する競馬学校第42期生の退学者や留年者が続出し、来春デビュー予定だった新人騎手がいないことが3日、分かった。騎手課程は毎年4月、千葉県白井市にある競馬学校に入学。JRA所属の騎手になるため約3年間で競馬技術などを学ぶ。同事例は82年開校以来、初めての出来事となった。第42期生は23年4月に7人が入学していた。