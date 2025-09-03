タレントのつるの剛士さんは9月2日、自身のInstagramを更新。妻と結婚記念日を祝福しました。【写真】美人妻と乾杯する姿「ほんまに素敵なご夫婦です」「昨日9月1日は次男が初めてルアーで魚を釣りあげた記念日でしたが、本日9月2日は、私が人生でいちばんの大物を釣り上げた結婚記念日」とつづり、写真を2枚載せています。1枚目は美人な雰囲気漂う妻とビールで乾杯する姿です。妻は花束を持っています。2枚はその花束の写真です。