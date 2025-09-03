ドラマ『私の夫と結婚して』の悪女役でブレイクするも、高校時代の校内暴力疑惑が浮上して事実上の活動休止が1年以上も続いている女優ソン・ハユン。【写真】『私の夫と結婚して』“夫婦役”の2人が結婚彼女は疑惑を否定し、最初に疑惑を提起した人物に対する法的対応に乗り出したが、そんなソン・ハユンの同級生たちのインタビューが公開された。一言で、ソン・ハユンに不利な証言内容だった。芸能記者出身のイ・ジンホは9月2日、