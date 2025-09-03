【バンコク共同】タイの最大野党「国民党」は3日、首相指名選挙で野党「タイの誇り党」のアヌティン党首を支持すると表明した。首相を失職したペートンタン氏のタクシン元首相派「タイ貢献党」は下野の可能性が高まった。