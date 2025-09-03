新潟県では、大雨が弱まり多発的な土砂災害が発生するおそれが少なくなったとして、3日(水)午前11時05分、上越市に出されていた【土砂災害警戒情報】が解除されました。 ただ、新潟県内ではこのあとも、昼過ぎにかけて局地的にカミナリを伴った激しい雨が降るでしょう。引き続き、土砂災害に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水・氾濫にも警戒が必要です。