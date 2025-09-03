９月１日に記録的な大雨となった北海道函館市では、いまも土砂の被害が残っていて、住民らは後片付けに追われています。また、ＪＲ函館線で線路に土砂の流入があり、一部の区間で運転見合わせとなっています。函館市原木町です。１日の記録的な大雨で山から土砂や石が流れ込み、いまでも住宅前の道路を埋め尽くしています。住民らは３日朝から後片付けに追われていました。（住民）「片付け大変だよ。全部埋まってるんだよ」 こ