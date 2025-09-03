「あのちゃん」こと歌手でタレント、あのが26日深夜放送されたTBS系「秘密のストレス共有バラエティめ組の園」に出演。SNSでよく見る芸能人同士の写真撮影の裏側を語った。番組では「女性500人に聞いた令和のストレス」をテーマに、出演者は再現VTRをモニタリングした。再現VTRでは、高身長の高橋ユウが身長の低いAマッソから「身長高いから撮って」、「最新の機種だから撮って」とせがまれるシーンを演じた。またAマッソは写真