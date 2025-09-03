女優でスタントウーマンの伊澤彩織（31）が3日、X（旧ツイッター）を更新。体調不良のため、出演予定だった舞台「礎の響〜SEKIGAHARA〜」を降板することを報告した。伊澤は「この度、『礎の響〜SEKIGAHARA〜』をやむを得ず降板させていただくこととなりました」と報告。「稽古に取り組む中で、以前から抱えていた体の不調が悪化し、舞台に向き合うことが難しい状況となってしまいました」と説明し、「本番を控えるこのタイミングで