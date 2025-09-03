◆米大リーグカブス４―３ブレーブス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が２日（日本時間３日）、本拠のブレーブス戦に先発し、６回を５安打３失点で９勝目を挙げた。７８球投げストライクは４９球。防御率は３・１５となった。過去５試合続けて４点以上とってくれなかったカブス打線が３回にタッカーの３ランなどで４点を先取した。３回までノーヒットに封じていた今永だったが、大量援