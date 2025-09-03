最短で5日にNPB史上最速のリーグVが決まる阪神。チーム周辺では早くも「MVP」の話題が浮上している。【もっと読む】阪神藤川監督がそんなに嫌い？ 掛布雅之OB会長が「佐藤輝明のスタメン外し」に苦言連発の深層大本命はもちろん、4番として35本塁打、86打点でリーグ2冠を独走する佐藤輝明（26）だ。球場が広いうえに、左打者に不利な浜風が吹く甲子園の47試合で8本塁打。その甲子園よりさらに広いバンテリンドームナゴヤでも、