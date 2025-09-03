今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【LEGO】ユズヒコ(あたしンち)』というshelfall（2代目）さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）レゴでマンガ「あたしンち」のユズヒコを作りました前回、レゴでアニメ化もされた漫画『あたしンち』の母を作った投稿者のshelfall（2代目さん。あまりの再現度にニコニコニュースオリジナルで作品を取り上げたところ、紹介のXのポストが原作のけらえいこ先生に届