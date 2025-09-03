◇ナ・リーグカブス4―3ブレーブス（2025年9月2日シカゴ）カブスの今永昇太投手（32）が本拠でのブレーブス戦に先発。6回5安打3失点の好投で9勝目をマークした。6試合連続のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録し、7月30日（同31日）のブルワーズ戦以来、6試合ぶりの白星。15勝を挙げた昨年に続き、2年連続の2桁10勝に王手をかけた。チームは最少得点差の試合を競り勝ち連勝。今永は9勝6敗、防御率3.1