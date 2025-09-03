9月1日夜、三重県鈴鹿市の国道で、大型トレーラーと男女3人が乗った乗用車が衝突する事故があり、乗用車に乗っていた18歳の女性が死亡しました。1日午後10時すぎ、鈴鹿市下大久保町の国道1号で、名古屋方面に向かって走っていた大型トレーラーと、交差点から国道に入ろうとした乗用車が出会い頭に衝突しました。この事故で、乗用車の後部座席に乗っていた四日市市に住む大学生・吉原澄恋さん（18）が全身を強く打ち、市内の病院に