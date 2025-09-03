犯罪被害を未然に防ぐため、三重県警は大手コンビニエンスストアのファミリーマートと協力し、全国初となるデジタルサイネージでの被害防止啓発動画の放映を始めました。今回の取組は、詐欺被害の件数が増加傾向にあることに加え、高齢者だけでなく若者にも被害が広がっていることを受けて三重県警が始めたもので、ファミリーマートのデジタルサイネージを活用し犯罪被害防止の啓発動画を放映するのは、全国で初めてとなります。三