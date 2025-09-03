気象庁によりますと、日本のすぐ南にある“台風のたまご”＝熱帯低気圧が、12時間以内に台風に発達する見込みだということです。台風になれば「15号」となります。 【画像】いつどこで雨が降る？最新の進路予想 12時間以内に「台風15号発生」か 今回の特徴は、日本近海でいきなり発生し、日本列島を直撃するおそれがあるため、備えをするまでに時間がありません。台風は海面水温が27℃ほどで発生・発達すると言われていますが、