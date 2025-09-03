【中島輝士怪物テルシー物語（４８）】私のプロ１年目、１９８９年春の沖縄・名護でのキャンプは戸惑いもなくすんなりと入れた印象があります。社会人でそれなりにレベルの高い野球を８年間、経験してきていますし、国際大会でもいろいろな球筋のボールを見てきていますからね。プロの世界を体感して、ものすごくレベルの違うところで背伸びをして追い付かなきゃという気持ちにはなりませんでした。長年、使用してきた金属バッ