ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２日（日本時間３日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３回に７試合ぶりのアーチとなる４６号を放ち、ドジャース通算１００本塁打に到達した。２９４試合目での１００本塁打は球団史上最速だ。打った瞬間だった。１―４の３回一死無走者だった。２番手の新人右腕チャンドラーのカウント３―１からの５球目、内角低めの９９・２マイル（約１５９・６キロ）