札幌市中央区の国道１２号線で、路線バスと軽乗用車が衝突する事故がありました。車体前方が大きくゆがんだ軽乗用車。ヘッドライトも割れてしまっています。事故があったのは札幌市中央区北１条東１３丁目の国道１２号です。９月３日午前、路線バスと軽乗用車が衝突しました。消防によりますと、この事故によるけが人はいないということです。現場は片側３車線の車の通りの多い道路で、警察が事故の原因を調べています。