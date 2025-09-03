２０１９年、米宇宙軍司令部の旗が披露される場面に立ち会うトランプ大統領/Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は２日、米宇宙軍司令部（ＳＰＡＣＥＣＯＭ）をアラバマ州ハンツビルへ移転させると発表し、コロラド州コロラドスプリングスに司令部を残すとしたバイデン前政権の決定を覆した。宇宙軍司令部は米宇宙軍から独立した統合司令部で、ミサイル警報や通信、監視に使