ヤマダデンキで、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。2025年9月3日8時から4日23時59分までは、新商品の「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック『インフェルノX』」の応募を受け付けています。ヤマダデンキ公式デジタル会員アプリから応募できます。当選発表は17日9月26日発売予定の「インフェルノX」は、「メガリザードンXex」や「オドリドリex」が収録されているシリーズです。ヤマダデンキは1BOX（30パック