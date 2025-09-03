10代の女子生徒と心中を図ろうとしたとして、交際相手の男が逮捕されました。 自殺ほう助未遂の疑いで逮捕されたのは、熊本県宇城市の21歳の会社員の男です。 この男は、昨日（9月2日）午前6時40分ごろ、南阿蘇村の県道に停めた車の中で、同じく熊本県内に住む10代の女子生徒と自殺しようとした疑いが持たれています。 警察によりますと、2人は交際中で、一緒に命を絶つことを話し合っていました。男は必要な準備をしたうえで、