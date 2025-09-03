大分市の商業施設で、休憩スペースに置き忘れていた財布を盗んだとして42歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（42）です。 警察によりますと、男は今年7月29日午後6時半ごろ、大分市の商業施設で、専門学生（18）が休憩スペースに置き忘れた約4万円入りの財布を盗んだ疑いがもたれています。 当初、専門学生は財布を落としたと思い、警察に届け出ていました。しかし8月中旬、