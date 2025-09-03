Photo: 山田いせ こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。先日のカムチャツカ半島東方沖の地震に伴う津波警報、びっくりしましたね。我が家は海岸のそばにあるので恐怖感もひとしお。私は東京都のオフィスにいたのですが、在宅していたパートナーは避難勧告のサイレンの音に驚いて、プチパニックになってしまったそうで。一次避難用の非常持ち出し袋