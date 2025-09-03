◇ア・リーグレッドソックス11―7ガーディアンズ（2025年9月2日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が2日（日本時間3日）、本拠でのガーディアンズ戦に「7番・DH」で先発出場。今季2度目となる1試合3安打を放ち、18安打11得点で打ち勝ったチームに貢献した。2回1死一塁の第1打席で右翼へ二塁打を放ち、次打者・ラファエラの2点打を呼び込んだ。3回2死一塁の第2打席は空振り三振に倒れたが、6回1死の第3打