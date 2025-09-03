俳優の田村亮が、横内正主演・演出の舞台「リア王２０２５」（４日から東京・三越劇場）を降板することが３日、公式サイトで発表された。同サイトは「急きょの代演ではございますが、出演者・スタッフ一同、心を込めて公演をお届けいたします。何卒、温かいご支援とご理解を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントした。田村の降板に伴い、瀬田吉史がケント役を演じる。田村は８月６日に台本の写真を添えて、Ｘで「『