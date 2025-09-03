2024年に5年半ぶりに活動再開を果たした西野カナの最新ツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』から、埼玉・さいたまスーパーアリーナでの追加公演が、WOWOWで9月6日(19:00〜)から独占放送・配信される。西野カナ各地ソールドアウトの反響を受けてのこの公演では、最新ミニアルバム『Love Again』からの楽曲に加え、彼女の代名詞ともいえる共感度の高いラブソングがふんだんに散りばめられ、懐かしさと新しい姿