スマートスタイルは、Oracle Database・Salesforce・kintone等に存在する社内データのAI活用を目指す企業を対象に、Oracle Cloud Infrastructure(OCI)上でAI活用のための統合基盤を構築する「AI Ready Platform on OCI 導入支援サービス」を2025年9月3日(水)より提供開始します。 スマートスタイル「AI Ready Platform on OCI 導入支援サービス」 スマートスタイルは、Oracle Database・Salesforce・kintone等に存