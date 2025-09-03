お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（49）が3日に都内で行われた「『朝たんぱく協会』設立発表会」に出席した。身体が仕事の資本だという庄司は「筋肉に良いっていうのを聞いてから、朝食はしっかり取るようにしている」という。3人の子供を送り出したあと、朝食時間を確保しているようだ。朝食の準備は「基本ミキティー（妻の藤本美貴）さん」。ただ、「筋肉に関しての食事は自分で作ってくださいね」という指令があり、「