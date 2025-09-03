JR札幌駅前、そして地下歩行空間「チ・カ・ホ」に直結という最高のロケーションに、新たなランドマークとなる大型複合施設「HULIC SQUARE SAPPORO（ヒューリックスクエア札幌）」が完成しました。館内には、注目のホテル「ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC」をはじめ、オフィス、そしてショッピングやグルメが楽しめる商業フロアが集結。札幌の新たな中心として、多くの人で賑わうこと間違いなしです。ホテルの開業日は、2025年12月2