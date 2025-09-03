「パイレーツ９−７ドジャース」（２日、ピッツバーグ）ドジャースがナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに痛い黒星を喫した。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。三回の第２打席で４６号右越えソロを放った。七回には左翼右への二塁打を、九回には左中間フェンスを直撃する左越え適時二塁打を放ち１試合３安打をマークした。大谷の本塁打は８月２４日・パドレス戦以来、７試合ぶり。この日試合がなかったナ・リーグ