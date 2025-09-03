３日、演奏する中国人民解放軍連合軍楽団。（北京＝新華社記者／張玉薇）【新華社北京9月3日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は3日、北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説を行い、次のように述べた。今日、人類は再び平和か戦争か、対話か対抗か、ウィンウィンかゼロサムかの選択に直面している。中国人民は断固として