【モデルプレス＝2025/09/03】お笑いコンビ・見取り図のリリーが2日、都内にて開催された「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』（9月16日より放送）の記者会見に、相方の盛山晋太郎、山本舞香、木村昴、とうあとともに出演。一部週刊誌で報じられた熱愛報道に触れる場面があった。【写真】会見で熱愛報道に触れた人気芸人◆リリー、盛山晋太郎から熱愛報道にツッコまれる愛（ラブ）かお金（マネ