３日、天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／劉大偉）【新華社北京9月3日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席は3日、北京で開かれた中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会で重要演説を行い、次のように述べた。中国人民抗日戦争は世界反ファシズム戦争の重要な一部であり、中国人民は極めて大きな民族的犠牲を払って人類文明を救い、