【モデルプレス＝2025/09/03】フリーアナウンサーの青木裕子が3日、自身のInstagramを更新。久しぶりのパーマヘアスタイルの近影を公開し、反響が寄せられている。【写真】ナイナイ矢部の妻、美ウエスト輝く姿で新ヘア披露◆青木裕子、パーマヘアでイメージチェンジ青木は「久々に、パーマヘア。嬉しい」とヘアスタイルを変えたことを報告。白いTシャツにブラックパンツ姿で、くびれた美しいウエストラインをさりげなく披露してい