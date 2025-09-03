東京時間10:37現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝17070.00（+310.00+1.85%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3603.40（+11.20+0.31%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 昨日のNY金先が大きく上昇、時間外でも続伸。東京金はさらに円安進行もあってしっかり。