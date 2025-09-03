豪ドル円97円突破、7月末来高値GDPが23年9月以来の大幅な伸び 豪州第2四半期GDPは予想以上の伸びを見せた。前年比+1.8%と予想の+1.6%を上回り2023年9月以来の大幅な伸びを記録した。前四半期は異常気象の影響を強く受けたため低調な成長だった。その反動で今四半期は急回復した。年度末商戦や新製品発表を受け娯楽・文化用品や家具・家庭用品、自動車の支出が増加した。 強いGDPを受け豪中銀の追加利下げ観測が後退してい